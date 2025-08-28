freenet Aktie
|28,46EUR
|-0,10EUR
|-0,35%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 33,50 auf 34,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des zweiten Quartals kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Zur Erreichung der bestätigten Jahresziele des Mobilfunkers brauche es eine Wachstumsbelebung im zweiten Halbjahr./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
28,48 €
|
Abst. Kursziel*:
19,38%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
28,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,47%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
27.08.25
|XETRA-Handel MDAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
27.08.25
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
27.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen TecDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
27.08.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
26.08.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu freenet AGmehr Analysen
|11:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.08.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.06.25
|freenet Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|28,42
|-0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:33
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|11:32
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:31
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|11:28
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|11:28
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|11:23
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:49
|Pernod Ricard Neutral
|UBS AG
|09:49
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:49
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:49
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:12
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:01
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Continental Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.08.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets