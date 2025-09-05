freenet Aktie

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Freenet von 34,40 auf 34,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Berichte zum möglichen Börsengang von waipu.tv sowie den Start der Andienungsphase aus der Übernahmeofferte von JD.com an Ceconomy an. Freenet ist ein Großaktionär des Elektronikhändlers./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34,90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
28,52 € 		Abst. Kursziel*:
22,37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
28,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,02%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

