FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ergebniskennziffern des Mobilfunkdienstleisters seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wermutstropfen sei allerdings die unerwartet schwache Kundenentwicklung bei waipu.tv gewesen. Er schraubte seine Prognosen für 2025 und die Folgejahre etwas nach unten./rob/edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





