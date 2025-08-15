freenet Aktie
|28,22EUR
|0,02EUR
|0,07%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ergebniskennziffern des Mobilfunkdienstleisters seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wermutstropfen sei allerdings die unerwartet schwache Kundenentwicklung bei waipu.tv gewesen. Er schraubte seine Prognosen für 2025 und die Folgejahre etwas nach unten./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Kaufen
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
28,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
28,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
