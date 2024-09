Aufschläge in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen

Am dritten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Zum Handelsende bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent fester bei 3 256,37 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 528,889 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,277 Prozent fester bei 3 255,44 Punkten, nach 3 246,46 Punkten am Vortag.

Bei 3 237,81 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 272,24 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,468 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der TecDAX mit 3 269,40 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, notierte der TecDAX bei 3 428,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, stand der TecDAX noch bei 3 096,99 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 2,05 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PNE (+ 2,57 Prozent auf 11,16 EUR), Nordex (+ 2,17 Prozent auf 14,10 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,90 Prozent auf 53,60 EUR), SMA Solar (+ 1,69 Prozent auf 18,09 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,42 Prozent auf 6,06 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-2,35 Prozent auf 116,20 EUR), AIXTRON SE (-2,15 Prozent auf 15,02 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,37 Prozent auf 13,70 EUR), JENOPTIK (-1,27 Prozent auf 26,46 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,12 Prozent auf 57,40 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 438 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 224,645 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Die 1&1-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 6,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at