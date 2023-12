Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0,90 Prozent auf 3 249,23 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 486,153 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,085 Prozent höher bei 3 222,83 Punkten, nach 3 220,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 252,25 Punkte, das Tagestief hingegen 3 219,03 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,32 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 08.11.2023, bei 2 993,52 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, bei 3 090,84 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 08.12.2022, bei 3 043,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 11,79 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 788,38 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,67 Prozent auf 29,64 EUR), TeamViewer (+ 3,40 Prozent auf 13,55 EUR), JENOPTIK (+ 2,67 Prozent auf 26,88 EUR), Siltronic (+ 2,41 Prozent auf 83,00 EUR) und Sartorius vz (+ 2,37 Prozent auf 302,10 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen United Internet (-1,72 Prozent auf 19,97 EUR), MorphoSys (-0,76 Prozent auf 24,78 EUR), Nordex (-0,40 Prozent auf 9,96 EUR), SMA Solar (-0,33 Prozent auf 61,00 EUR) und EVOTEC SE (-0,24 Prozent auf 18,34 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 4 118 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 172,110 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die SMA Solar-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die Telefonica Deutschland-Aktie mit 7,56 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

