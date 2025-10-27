TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

In Frankfurt standen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Schlussendlich schloss der TecDAX am Montag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 3 728,47 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 600,198 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,458 Prozent höher bei 3 744,60 Punkten, nach 3 727,54 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 712,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 751,96 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 589,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der TecDAX auf 3 855,70 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der TecDAX mit 3 420,43 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,49 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 13,10 Prozent auf 26,08 EUR), Infineon (+ 2,37 Prozent auf 34,29 EUR), EVOTEC SE (+ 2,18 Prozent auf 7,12 EUR), SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 235,55 EUR) und JENOPTIK (+ 0,79 Prozent auf 20,36 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nordex (-2,90 Prozent auf 22,10 EUR), HENSOLDT (-2,10 Prozent auf 95,80 EUR), Nemetschek SE (-1,72 Prozent auf 103,00 EUR), Kontron (-1,58 Prozent auf 24,92 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,52 Prozent auf 36,22 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 701 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,690 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at