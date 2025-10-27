Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
27.10.2025 17:58:50
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus
Schlussendlich schloss der TecDAX am Montag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 3 728,47 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 600,198 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,458 Prozent höher bei 3 744,60 Punkten, nach 3 727,54 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 712,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 751,96 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 589,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der TecDAX auf 3 855,70 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der TecDAX mit 3 420,43 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,49 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 13,10 Prozent auf 26,08 EUR), Infineon (+ 2,37 Prozent auf 34,29 EUR), EVOTEC SE (+ 2,18 Prozent auf 7,12 EUR), SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 235,55 EUR) und JENOPTIK (+ 0,79 Prozent auf 20,36 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nordex (-2,90 Prozent auf 22,10 EUR), HENSOLDT (-2,10 Prozent auf 95,80 EUR), Nemetschek SE (-1,72 Prozent auf 103,00 EUR), Kontron (-1,58 Prozent auf 24,92 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,52 Prozent auf 36,22 EUR).
Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 701 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,690 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf
Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
|
12:27
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
12:00
|EQS-News: New SUSS production site in Zhubei has officially opened (EQS Group)
|
12:00
|EQS-News: Neuer SUSS-Produktionsstandort in Zhubei feierlich eröffnet (EQS Group)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
29.10.25
|Schwacher Handel: SDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
29.10.25
|TecDAX aktuell: TecDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
29.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|Deutsche Telekom AG
|27,52
|-2,55%
|EVOTEC SE
|7,07
|-0,67%
|freenet AG
|26,92
|-0,22%
|HENSOLDT
|91,70
|-2,24%
|Infineon AG
|34,76
|1,06%
|JENOPTIK AG
|19,52
|-0,71%
|Kontron
|22,96
|1,59%
|Nemetschek SE
|101,40
|0,80%
|Nordex AG
|26,04
|-2,11%
|SAP SE
|224,85
|0,33%
|Siemens Healthineers AG
|49,25
|0,18%
|SMA Solar AG
|26,86
|0,83%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|27,36
|2,40%
|TeamViewer
|6,46
|0,00%
|TecDAX
|3 665,86
|-0,17%
