Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Blick 27.10.2025 17:58:50

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

In Frankfurt standen die Signale am Montag auf Stabilisierung.

Schlussendlich schloss der TecDAX am Montag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 3 728,47 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 600,198 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,458 Prozent höher bei 3 744,60 Punkten, nach 3 727,54 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 712,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 751,96 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 589,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der TecDAX auf 3 855,70 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der TecDAX mit 3 420,43 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 8,49 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 13,10 Prozent auf 26,08 EUR), Infineon (+ 2,37 Prozent auf 34,29 EUR), EVOTEC SE (+ 2,18 Prozent auf 7,12 EUR), SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 235,55 EUR) und JENOPTIK (+ 0,79 Prozent auf 20,36 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nordex (-2,90 Prozent auf 22,10 EUR), HENSOLDT (-2,10 Prozent auf 95,80 EUR), Nemetschek SE (-1,72 Prozent auf 103,00 EUR), Kontron (-1,58 Prozent auf 24,92 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,52 Prozent auf 36,22 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 701 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 265,690 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SEmehr Analysen

16.10.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 27,52 -2,55% Deutsche Telekom AG
EVOTEC SE 7,07 -0,67% EVOTEC SE
freenet AG 26,92 -0,22% freenet AG
HENSOLDT 91,70 -2,24% HENSOLDT
Infineon AG 34,76 1,06% Infineon AG
JENOPTIK AG 19,52 -0,71% JENOPTIK AG
Kontron 22,96 1,59% Kontron
Nemetschek SE 101,40 0,80% Nemetschek SE
Nordex AG 26,04 -2,11% Nordex AG
SAP SE 224,85 0,33% SAP SE
Siemens Healthineers AG 49,25 0,18% Siemens Healthineers AG
SMA Solar AG 26,86 0,83% SMA Solar AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 27,36 2,40% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
TeamViewer 6,46 0,00% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 665,86 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer zu kleinen Abgaben tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen