Erste Schätzungen: JENOPTIK präsentiert Quartalsergebnisse

Bei JENOPTIK stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

JENOPTIK wird voraussichtlich am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,363 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,460 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 268,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 274,3 Millionen EUR umgesetzt.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,62 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,07 Milliarden EUR, gegenüber 1,12 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

