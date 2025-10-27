Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|TecDAX-Kursverlauf
|
27.10.2025 15:59:03
Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge
Um 15:42 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,05 Prozent auf 3 725,70 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 600,198 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,458 Prozent auf 3 744,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 727,54 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 3 751,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 712,64 Punkten erreichte.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 3 589,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 855,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 3 420,43 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 8,41 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,03 Prozent auf 24,68 EUR), EVOTEC SE (+ 3,21 Prozent auf 7,20 EUR), Infineon (+ 2,10 Prozent auf 34,20 EUR), Bechtle (+ 1,53 Prozent auf 37,12 EUR) und JENOPTIK (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nordex (-3,34 Prozent auf 22,00 EUR), Nemetschek SE (-2,00 Prozent auf 102,70 EUR), HENSOLDT (-1,89 Prozent auf 96,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,41 Prozent auf 36,26 EUR) und TeamViewer (-1,36 Prozent auf 6,54 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 575 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,690 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,65 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten
|
28.10.25
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.10.25
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.10.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
27.10.25