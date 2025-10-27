Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge

Um 15:42 Uhr sinkt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,05 Prozent auf 3 725,70 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 600,198 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,458 Prozent auf 3 744,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 727,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 3 751,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 712,64 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 3 589,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 855,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 3 420,43 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 8,41 Prozent zu Buche. Bei 3 994,94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 7,03 Prozent auf 24,68 EUR), EVOTEC SE (+ 3,21 Prozent auf 7,20 EUR), Infineon (+ 2,10 Prozent auf 34,20 EUR), Bechtle (+ 1,53 Prozent auf 37,12 EUR) und JENOPTIK (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nordex (-3,34 Prozent auf 22,00 EUR), Nemetschek SE (-2,00 Prozent auf 102,70 EUR), HENSOLDT (-1,89 Prozent auf 96,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,41 Prozent auf 36,26 EUR) und TeamViewer (-1,36 Prozent auf 6,54 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 575 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,690 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,65 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at