Aufschläge in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Plus

Am Freitag steigt der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 1,28 Prozent auf 7 694,78 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,352 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 597,53 Punkte an der Kurstafel, nach 7 597,53 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 710,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 597,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 558,34 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.11.2023, den Stand von 7 410,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 012,53 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 0,346 Prozent ein. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell NatWest Group (+ 5,18 Prozent auf 2,25 GBP), Antofagasta (+ 4,28 Prozent auf 17,62 GBP), Prudential (+ 3,42 Prozent auf 8,35 GBP), Centrica (+ 3,34 Prozent auf 1,41 GBP) und Rio Tinto (+ 3,30 Prozent auf 55,04 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Airtel Africa (-2,81 Prozent auf 0,97 GBP), Ocado Group (-1,15 Prozent auf 5,33 GBP), Vodafone Group (-0,77 Prozent auf 0,66 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,70 Prozent auf 88,42 GBP) und Entain (-0,68 Prozent auf 9,32 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 82 245 621 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 188,882 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,32 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Vodafone Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at