Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 2,17 Prozent auf 19 237,30 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,196 Prozent höher bei 18 866,00 Punkten, nach 18 829,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 18 531,58 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 266,39 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 3,54 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 18 513,10 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.06.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19 210,18 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2023, stand der NASDAQ 100 bei 15 461,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 16,28 Prozent. Bei 20 690,97 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 12,75 Prozent auf 3,98 USD), Arm (+ 10,30 Prozent auf 140,32 USD), NVIDIA (+ 8,15 Prozent auf 116,91 USD), Super Micro Computer (+ 7,92 Prozent auf 445,40 USD) und Broadcom (+ 6,79 Prozent auf 158,27 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Diamondback Energy (-1,74 Prozent auf 168,50 USD), Palo Alto Networks (-1,67 Prozent auf 341,77 USD), O Reilly Automotive (-1,49 Prozent auf 1 112,63 USD), Monster Beverage (-1,35 Prozent auf 49,65 USD) und Old Dominion Freight Line (-1,21 Prozent auf 188,85 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 82 833 084 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,042 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 5,36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

