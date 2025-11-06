Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Profitabler Home Depot-Einstieg?
|
06.11.2025 16:05:18
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Home Depot-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 284,24 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Home Depot-Aktie investierten, hätten nun 35,182 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 152,27 USD, da sich der Wert einer Home Depot-Aktie am 05.11.2025 auf 373,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,52 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Home Depot eine Börsenbewertung in Höhe von 381,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot Inc., Themehr Nachrichten
|
06.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Handel in New York: Dow Jones schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
05.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
04.11.25
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu Home Depot Inc., Themehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Home Depot Inc., The
|320,90
|0,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.