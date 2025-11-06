Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Home Depot-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Home Depot-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 284,24 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Home Depot-Aktie investierten, hätten nun 35,182 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 152,27 USD, da sich der Wert einer Home Depot-Aktie am 05.11.2025 auf 373,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,52 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Home Depot eine Börsenbewertung in Höhe von 381,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at