Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

In New York standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 16 305,98 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,002 Prozent tiefer bei 16 281,74 Punkten, nach 16 282,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 249,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 415,39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,17 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 05.12.2023, bei 15 877,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14 723,22 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.01.2023, den Stand von 10 741,22 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 3,19 Prozent auf 59,92 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,09 Prozent auf 25,01 USD), PayPal (+ 2,86 Prozent auf 60,12 USD), Datadog A (+ 2,63 Prozent auf 115,99 USD) und NVIDIA (+ 2,29 Prozent auf 490,97 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Lucid (-2,83 Prozent auf 3,78 USD), Enphase Energy (-2,27 Prozent auf 115,39 USD), Verisk Analytics A (-1,79 Prozent auf 233,70 USD), JDcom (-1,77 Prozent auf 26,68 USD) und PepsiCo (-1,48 Prozent auf 168,94 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 512 683 Aktien gehandelt. Mit 2,622 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

