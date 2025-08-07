Airbus Aktie

177,58EUR 0,50EUR 0,28%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

07.08.2025 21:47:40

Airbus SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Juli-Auslieferungen des Flugzeugbauers von 67 an der Zahl bedeuteten im Jahresvergleich in Minus von 13 Prozent, deckten sich aber mit ihren Erwartungen, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
177,60 € 		Abst. Kursziel*:
26,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
177,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,70%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

