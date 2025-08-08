Airbus Aktie
|178,54EUR
|1,46EUR
|0,82%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
08.08.2025 12:09:24
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 185 auf 186 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahl der Flugzeug-Auslieferungen im Juli habe die zuletzt in der Presse kolportierten Erwartungen übertroffen, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
186,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
178,02 €
|
Abst. Kursziel*:
4,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
178,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,18%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
12:27
|Euronext-Handel: CAC 40 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
11:15
|Airbus legt Juli-Auslieferungszahlen vor (Dow Jones)
|
09:29
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
07.08.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
07.08.25
|Aufschläge in Paris: Das macht der CAC 40 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|12:09
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:09
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|30.04.25
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|178,28
|0,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:18
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12:18
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|12:17
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|12:15
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:14
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|12:09
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:07
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:07
|RTL Neutral
|UBS AG
|11:44
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|11:41
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:23
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|Nestlé Add
|Baader Bank
|11:04
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10:27
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:20
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:13
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10:07
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.