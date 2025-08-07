NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit 67 Flugzeugauslieferungen im Juli und damit 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum halte der Druck auf die Auslieferungszahlen im zweiten Halbjahr an, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Donnerstag./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:42 / EDT





