Airbus Aktie
|177,58EUR
|0,50EUR
|0,28%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
07.08.2025 22:21:01
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Mit 67 Flugzeugauslieferungen im Juli und damit 13 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum halte der Druck auf die Auslieferungszahlen im zweiten Halbjahr an, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Donnerstag./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 15:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
177,60 €
|
Abst. Kursziel*:
12,61%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
177,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,63%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
