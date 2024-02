Aufschläge in Wien: ATX Prime bewegt sich mittags im Plus

Für den ATX Prime geht es am Freitagmittag aufwärts.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,11 Prozent höher bei 1 718,79 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,115 Prozent auf 1 701,90 Punkte an der Kurstafel, nach 1 699,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 701,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 721,22 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 16.01.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 701,94 Punkten. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 16.11.2023, bei 1 637,20 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 16.02.2023, bei 1 760,53 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,278 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 4,70 Prozent auf 31,20 EUR), BAWAG (+ 2,99 Prozent auf 51,60 EUR), voestalpine (+ 2,29 Prozent auf 25,88 EUR), UBM Development (+ 1,86 Prozent auf 21,90 EUR) und OMV (+ 1,84 Prozent auf 40,89 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Polytec (-2,29 Prozent auf 3,42 EUR), FACC (-2,05 Prozent auf 6,20 EUR), Wolford (-1,79 Prozent auf 4,40 EUR), Marinomed Biotech (-1,60 Prozent auf 24,60 EUR) und Telekom Austria (-1,27 Prozent auf 7,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 164 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 21,748 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,15 zu Buche schlagen. Die Semperit-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,96 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at