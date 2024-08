Aufschläge in Wien: ATX Prime klettert letztendlich

Letztendlich gewann der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,83 Prozent auf 1 802,03 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 1 787,49 Punkte an der Kurstafel, nach 1 787,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 787,03 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 802,30 Zählern.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,948 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der ATX Prime 1 855,52 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 864,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 595,12 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 10,07 Prozent auf 7,54 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 4,25 Prozent auf 8,84 EUR), Rosenbauer (+ 2,44 Prozent auf 37,80 EUR), Wienerberger (+ 2,05 Prozent auf 28,90 EUR) und BAWAG (+ 1,99 Prozent auf 66,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-40,30 Prozent auf 6,00 EUR), Addiko Bank (-1,95 Prozent auf 20,10 EUR), AT S (AT&S) (-1,43 Prozent auf 15,88 EUR), Verbund (-1,04 Prozent auf 75,85 EUR) und UBM Development (-0,93 Prozent auf 21,30 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 693 190 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,699 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at