UBM Development Aktie
|21,90EUR
|0,70EUR
|3,30%
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
UBM Development buy
Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UBM bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 28,00 Euro wurde von Analyst Christoph Schultes für die Titel des Immobilienentwicklers unverändert beibehalten.
Die UBM-Aktie wird derzeit mit einem Abschlag von 30 Prozent zum Buchwert gehandelt, hieß es in der aktuellen Studie. Das laufende Aktienrückkaufprogramm dürfte nicht nur den Aktienkurs stützen, sondern auch gewinnsteigernd wirken. Die Ergebnisse sind hauptsächlich auf die Zahlen des Wohnungsbaugeschäfts zurückzuführen, mit mehr als 100 Wohnungsverkäufen pro Quartal.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten weiterhin 0,13 Euro für 2025, sowie 3,01 bzw. 5,05 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,50 Euro für 2026, sowie 1,50 für 2027. Für 2025 wird mit keiner Dividende gerechnet.
Am Freitag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse im Frühhandel mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 21,40 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ISIN AT0000815402 WEB http://www.ubm.at
|Zusammenfassung: UBM Development AG buy
|
Unternehmen:
UBM Development AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
21,40 €
|
Abst. Kursziel*:
30,84%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
21,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name::
Christoph Schultes
|
KGV*:
-
