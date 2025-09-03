Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienentwicklers UBM Development von 33,50 auf 34,60 Euro erhöht. Die zuständigen Experten Simon Stipping und Philipp Kaiser haben zudem ihr Anlagevotum "Buy" bekräftigt.

Die UBM verzeichnete im ersten und zweiten Quartal starke Verkaufszahlen im Wohnimmobilienbereich und rechnet für den Rest des Jahres 2025 mit etwa 100 verkauften Wohnungen pro Quartal, hieß es in der aktuellen Analyse.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Warburg-Analysten einen Verlust von 1,75 Euro für 2025. Für die Folgejahre wird jedoch weiter ein Gewinn von 3,34 (2026) bzw. 5,18 Euro (2027) je Anteilsschein prognostiziert. Für 2025 wird keine Dividendenauszahlung erwartet. Danach rechnet Warburg Research mit einer Dividende von 1,67 Euro (2026) bzw. 2,59 Euro (2027) je Titel.

An der Wiener Börse notierten UBM-Aktien am Mittwoch zu Mittag mit plus 1,9 Prozent bei 21,00 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

