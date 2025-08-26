Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienentwicklers UBM Development von 33,50 Euro bestätigt. Der zuständige Experte Philipp Kaiser hat zudem das Anlagevotum "Buy" unverändert beibehalten.

In der Analyse gibt der Analyst einen Ausblick auf die Zahlen des zweiten Quartals, die am kommenden Donnerstag veröffentlicht werden. Obwohl die Warburg-Experten davon ausgehen, dass sich die langsame Erholung des Immobilienentwicklungsmarktes weiterhin auf den Geschäftsbetrieb auswirken wird, dürfte UBM Einnahmen aus dem Verkauf seiner Wohnimmobilien erzielen, hieß es in der aktuellen Studie. Außerdem gehen die Analysten davon aus, dass die UBM eine solide Liquidität und eine stabile Entwicklung der Bilanzkennzahlen ausweisen wird.

Beim Ergebnis je Aktie (EPS after other payments) bestätigt der Warburg-Analyst einen erwarteten Verlust von 2,31 Euro für 2025. Für die Folgejahresprognose bleibt es bei einem Gewinn von 0,26 (2026) bzw. 4,71 Euro (2027) je Anteilsschein. Für 2025 wird weiterhin keine Dividendenauszahlung erwartet. Danach rechnet Warburg Research mit einer Dividende von 0,13 Euro (2026) bzw. 2,35 Euro (2027) je Titel.

Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die UBM-Aktien an der Wiener Börse mit einem Aufschlag von 0,47 Prozent bei 21,60 Euro.

