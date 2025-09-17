Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienentwicklers UBM Development von 34,60 Euro bestätigt. Die zuständigen Experten Simon Stipping und Philipp Kaiser haben zudem ihr Anlagevotum "Buy" bekräftigt.

Die UBM verzeichnet den ersten Mieter des Timber Peak Projekts, welcher sich auf 2.000 Quadratmeter niederlassen wird. Der Mieter Dexcom hat einen zehnjährigen Mietvertrag mit Verlängerungsoption unterzeichnet. Die Fläche macht 23 Prozent der vermietbaren Gesamtfläche von etwa 8.750 Quadratmetern aus, hieß es in der aktuellen Analyse.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Warburg-Analysten weiterhin einen Verlust von 1,75 Euro für 2025. Für die Folgejahre wird jedoch weiter ein Gewinn von 3,34 (2026) bzw. 5,18 Euro (2027) je Anteilsschein prognostiziert. Für 2025 wird keine Dividendenzahlung erwartet. Danach rechnet Warburg Research mit einer Dividende von 1,67 Euro (2026) bzw. 2,59 Euro (2027) je Titel.

An der Wiener Börse notierten UBM-Aktien am Mittwoch zu Mittag mit plus 1,39 Prozent bei 21,90 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prmax/ger

ISIN AT0000815402 WEB http://www.ubm.at

AFA0024 2025-09-17/11:30