Aufschläge in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

So bewegt sich der ATX Prime am Freitagmorgen.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,42 Prozent höher bei 1 598,36 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 1 576,53 Punkte an der Kurstafel, nach 1 576,01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 576,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 598,36 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 5,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 562,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 617,39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 485,72 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 0,926 Prozent nach oben. Bei 1 789,53 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 513,39 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Andritz (+ 6,45 Prozent auf 47,84 EUR), Raiffeisen (+ 4,05 Prozent auf 14,66 EUR), BAWAG (+ 2,36 Prozent auf 44,16 EUR), FACC (+ 1,97 Prozent auf 6,20 EUR) und Verbund (+ 1,82 Prozent auf 84,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-5,61 Prozent auf 35,30 EUR), Rosenbauer (-1,32 Prozent auf 30,00 EUR), UBM Development (-0,98 Prozent auf 20,30 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 30,50 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,00 Prozent auf 9,58 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 150 638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 28,592 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,80 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

