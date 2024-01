Aufschläge in Wien: ATX steigt zum Handelsstart

Machte sich der ATX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am ersten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent aufwärts auf 3 456,22 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 113,412 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 3 456,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 455,57 Punkten am Vortag.

Bei 3 471,63 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 454,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 29.12.2023, den Wert von 3 434,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, stand der ATX bei 3 020,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, wurde der ATX mit 3 372,68 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 471,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2,16 Prozent auf 47,25 EUR), OMV (+ 1,79 Prozent auf 40,28 EUR), EVN (+ 0,80 Prozent auf 25,30 EUR), Vienna Insurance (+ 0,38 Prozent auf 26,75 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,23 Prozent auf 21,65 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Andritz (-1,35 Prozent auf 58,25 EUR), Verbund (-0,53 Prozent auf 74,90 EUR), Telekom Austria (-0,51 Prozent auf 7,88 EUR), Lenzing (-0,49 Prozent auf 30,60 EUR) und Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,55 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 85 180 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,160 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

