Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell

Aktuell zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,33 Prozent auf 1 951,76 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,255 Prozent auf 1 950,27 Punkte an der Kurstafel, nach 1 945,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 959,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 946,48 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,549 Prozent nach unten. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 03.06.2024, den Wert von 1 950,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 907,14 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 03.07.2023, einen Wert von 1 757,99 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,67 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Lindt (+ 2,85 Prozent auf 10 820,00 CHF), ams (+ 2,25 Prozent auf 1,27 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,01 Prozent auf 269,30 CHF), Lonza (+ 1,97 Prozent auf 496,10 CHF) und Julius Bär (+ 1,88 Prozent auf 52,14 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swiss Life (-1,06 Prozent auf 653,20 CHF), Swiss Re (-0,79 Prozent auf 107,10 CHF), Zurich Insurance (-0,59 Prozent auf 474,00 CHF), Roche (-0,52 Prozent auf 247,20 CHF) und Alcon (-0,45 Prozent auf 79,88 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 281 037 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 242,913 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

