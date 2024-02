Aufschläge in Zürich: So performt der SPI mittags

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,33 Prozent stärker bei 14 906,22 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,968 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,194 Prozent auf 14 886,37 Punkte an der Kurstafel, nach 14 857,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 14 918,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 885,51 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,897 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 533,04 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 23.11.2023, einen Stand von 14 228,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, wies der SPI einen Wert von 14 463,36 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,31 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 971,76 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Zählern.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Idorsia (+ 17,24 Prozent auf 1,91 CHF), Arundel (+ 12,98 Prozent auf 0,15 CHF), ObsEva (+ 8,33 Prozent auf 0,07 CHF), Georg Fischer (+ 7,78 Prozent auf 66,50 CHF) und MCH (+ 3,47 Prozent auf 4,47 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Kudelski (-12,45 Prozent auf 1,20 CHF), Kinarus (-9,09 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (-8,33 Prozent auf 0,18 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,44 Prozent auf 0,55 CHF) und ASMALLWORLD (-5,16 Prozent auf 1,47 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 44 942 258 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 272,064 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,20 erwartet. Die mobilezone-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

