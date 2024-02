Aurubis-Aktie fest: Aurubis hat weniger verdient, Prognose 2023/24 aber dennoch bekräftigt

Wie das MDAX -Unternehmen mitteilte, verringerte sich das operative Ergebnis vor Steuern auf 111 Millionen von 125 Millionen Euro im Vorjahresvergleichszeitraum. Getrieben wurde das Ergebnis durch höhere Schmelz- und Raffinierlöhne, Kathodenprämie sowie gute Nachfrage nach Gießwalzdraht

Im Segment Multimetal Recycling erreichte Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern von 29 (Vorjahr: 35) Millionen Euro, und im Segment Custom Smelting & Products 107 (108) Millionen Euro.

Das Konzernergebnis fiel mit 89 Millionen Euro um 10 Millionen niedriger aus. Die Umsatzerlöse gingen um 5 Prozent auf 3,896 Milliarden Euro zurück.

"Aurubis liefert auch in herausfordernden Zeiten starke Ergebnisse", sagte Aurubis-Vorstandsvorsitzender Roland Harings. "Mit diesem Rückenwind werden wir in diesem Kalenderjahr, wie geplant, die ersten strategischen Projekte in Betrieb nehmen. Unser Wachstumskurs wird somit erste operative Ergebnisse liefern - er nimmt sicht- und messbar Gestalt an."

Aurubis erwartet eine weiterhin hohe Nachfrage nach Kupferprodukten und den vom Unternehmen produzierten Metallen. Im laufenden Geschäftsjahr per Ende September plant Aurubis daher unverändert mit einem operativen Konzernergebnis (vor Steuern) zwischen 380 und 480 Millionen Euro. Den operativen ROCE sieht Aurubis bei 10 bis 14 Prozent.

Bei Aurubis haben die Anleger am Dienstag über durchwachsene Quartalsresultate hinweg geschaut. Mit 2,7 Prozent waren die Papiere zuletzt ein klarer MDAX-Gewinner, obwohl der Kupferkonzern mit Gewinneinbußen ins neue Geschäftsjahr gestartet war. In ersten Reaktionen war der Kurs mit 62,40 Euro noch auf ein Tief seit November 2022 gefallen. Dann aber griffen Anleger zu. Zuletzt wurden 66,16 Euro für die Aktien gezahlt.

Analysten sahen den operativen Vorsteuergewinn zwar etwas unter der Markterwartung, doch dessen ungeachtet wurde der diesjährige Ausblick von Aurubis bestätigt. Wie Dirk Schlamp von der DZ Bank in einem ersten Kommentar schrieb, waren wesentliche Auswirkungen der Quartalszahlen auf die Jahresprognose auch nicht zu erwarten, zumal das Geschäftsjahr gerade erst begonnen habe.

Christian Obst von der Baader Bank betonte, die Ergebnisse seien kein Treiber für die Aktien. Eher sei kurzfristig die Unsicherheit über die Zukunft des Top-Managements das entscheidende Thema. Wie seit Januar bekannt, wird infolge eines Millionenschadens durch Betrugs- und Diebstahlfälle fast der komplette Vorstand ausgetauscht. Die Nachfolger von Konzernchef Roland Harings, Finanzvorstand Rainer Verhoeven und Produktionsvorstand Heiko Arnold stehen noch nicht fest. Die Fälle hatten Kritik am Risikomanagement des Unternehmens laut werden lassen.

Mit Bestätigungen ihrer Kaufempfehlungen blicken Obst und Schlamp optimistisch voraus. "Wir bestätigen unsere positive langfristige Einschätzung des Aurubis-Geschäftsmodells", schrieb der Baader-Experte. "Chancen ergeben sich aus steigenden Metallpreisen sowie dem Ausbau der Recyclingaktivitäten in den USA, wo der Hochlauf allerdings zunächst belastet. Zudem sind aus unserer Sicht die zentralen Treiber der Kupfernachfrage intakt", schrieb der DZ-Bank-Experte Schlamp.

Auch die Aktien des Stahlkonzerns Salzgitter, der etwa 30 Prozent an Aurubis hält, waren am Dienstag unter Anlegern sehr gefragt. Hier lieferte eine Kaufempfehlung der Privatbank Metzler Rückenwind.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)