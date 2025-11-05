AAON Aktie

WKN: 894255 / ISIN: US0003602069

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: AAON stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AAON stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,322 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,72 Prozent auf 332,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 327,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie, gegenüber 2,02 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,35 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AAON Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu AAON Inc.mehr Analysen

