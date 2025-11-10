AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Profitable AAON-Investition?
|
10.11.2025 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit AAON-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die AAON-Aktie an diesem Tag bei 16,29 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die AAON-Aktie investierten, hätten nun 613,748 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 64 768,83 USD, da sich der Wert einer AAON-Aktie am 07.11.2025 auf 105,53 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 547,69 Prozent zugenommen.
AAON wurde am Markt mit 8,60 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
