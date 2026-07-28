Align Technology Aktie
WKN: 590375 / ISIN: US0162551016
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Align Technology legt Quartalsergebnis vor
Align Technology stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,62 USD aus. Im letzten Jahr hatte Align Technology einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie eingefahren.
Align Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,65 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,18 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,03 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Align Technology Inc.
|
07:01
|Ausblick: Align Technology legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Align Technology-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Align Technology von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Align Technology von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Align Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
08.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
07.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Align Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Align Technology von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)