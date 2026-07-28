Ausblick: Align Technology legt Quartalsergebnis vor

Align Technology stellt am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,62 USD aus. Im letzten Jahr hatte Align Technology einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie eingefahren.

Align Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,65 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,18 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,03 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at