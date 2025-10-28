Ausblick: Alphabet A (ex Google) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alphabet A (ex Google) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

50 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,26 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 6,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,12 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 49 Analysten einen Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 99,96 Milliarden USD gegenüber 88,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 69 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,90 USD je Aktie, gegenüber 8,04 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 65 Analysten durchschnittlich bei 395,62 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 349,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at