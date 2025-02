Ausblick: Alphabet öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Diese Bilanzzahlen stellen Experten für Alphabet in Aussicht.

Alphabet wird am 04.02.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2024 abgelaufen ist.

48 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,12 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alphabet C (ex Google) einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 42 Analysten einen Zuwachs von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 96,69 Milliarden USD gegenüber 86,16 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 60 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,02 USD je Aktie, gegenüber 5,84 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 55 Analysten durchschnittlich bei 350,50 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 307,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at