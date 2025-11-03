Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Amgen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Amgen lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
25 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,22 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 23 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,01 Prozent auf 8,97 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 21,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,56 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt von insgesamt 35,67 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 33,23 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
