Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart stärker

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,19 Prozent stärker bei 47 610,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,949 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 47 446,88 Zählern und damit 0,158 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (47 522,12 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 47 487,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 47 671,99 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,417 Prozent. Der Dow Jones stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 46 397,89 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 130,98 Punkten auf. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 41 763,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 12,31 Prozent zu. Bei 48 040,64 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 10,96 Prozent auf 247,29 USD), Chevron (+ 3,24 Prozent auf 158,49 USD), Verizon (+ 1,86 Prozent auf 39,69 USD), NVIDIA (+ 1,73 Prozent auf 206,41 USD) und Amgen (+ 1,20 Prozent auf 295,49 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil IBM (-1,78 Prozent auf 304,53 USD), Merck (-1,53 Prozent auf 84,96 USD), Visa (-1,51 Prozent auf 339,82 USD), McDonalds (-1,31 Prozent auf 298,47 USD) und Microsoft (-1,26 Prozent auf 519,14 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 22 398 291 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,264 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

