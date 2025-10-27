Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Zuschlägen

Der Dow Jones verzeichnet am ersten Tag der Woche Kursgewinne.

Um 20:02 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,52 Prozent auf 47 451,17 Punkte an. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,195 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,838 Prozent schwächer bei 46 811,51 Punkten, nach 47 207,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 375,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 47 532,31 Einheiten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 46 247,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44 901,92 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wurde der Dow Jones auf 42 114,40 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 11,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 47 532,31 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2,33 Prozent auf 190,60 USD), Microsoft (+ 1,77 Prozent auf 532,88 USD), Amazon (+ 1,41 Prozent auf 227,37 USD), Apple (+ 1,19 Prozent auf 265,95 USD) und Verizon (+ 1,08 Prozent auf 39,24 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walmart (-1,67 Prozent auf 104,40 USD), Amgen (-0,87 Prozent auf 289,23 USD), Procter Gamble (-0,86 Prozent auf 151,18 USD), Nike (-0,81 Prozent auf 68,55 USD) und Honeywell (-0,58 Prozent auf 214,89 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 19 501 183 Aktien gehandelt. Mit 3,895 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,29 erwartet. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at