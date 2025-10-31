NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,18 Prozent fester bei 47 608,75 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,949 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,158 Prozent auf 47 446,88 Punkte an der Kurstafel, nach 47 522,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 47 671,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 47 347,28 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,413 Prozent. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46 397,89 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 44 130,98 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wies der Dow Jones 41 763,46 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 12,31 Prozent aufwärts. 48 040,64 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 10,93 Prozent auf 247,21 USD), Chevron (+ 3,39 Prozent auf 158,72 USD), Verizon (+ 1,85 Prozent auf 39,68 USD), Amgen (+ 1,20 Prozent auf 295,51 USD) und Salesforce (+ 0,83 Prozent auf 258,78 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Microsoft (-1,80 Prozent auf 516,30 USD), UnitedHealth (-1,46 Prozent auf 339,72 USD), Visa (-1,33 Prozent auf 340,45 USD), Walmart (-1,24 Prozent auf 100,97 USD) und McDonalds (-1,23 Prozent auf 298,70 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 31 360 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,264 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,30 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at