Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,21 Prozent auf 47 423,41 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,949 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,158 Prozent auf 47 446,88 Punkte an der Kurstafel, nach 47 522,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 47 671,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 405,18 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,022 Prozent. Der Dow Jones wurde am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, mit 46 397,89 Punkten bewertet. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 44 130,98 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 763,46 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 11,87 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48 040,64 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 10,41 Prozent auf 246,07 USD), Chevron (+ 2,41 Prozent auf 157,22 USD), Verizon (+ 2,16 Prozent auf 39,80 USD), Amgen (+ 0,85 Prozent auf 294,49 USD) und Procter Gamble (+ 0,66 Prozent auf 150,57 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen IBM (-1,71 Prozent auf 304,75 USD), Microsoft (-1,56 Prozent auf 517,56 USD), Walmart (-1,51 Prozent auf 100,69 USD), Visa (-1,46 Prozent auf 339,98 USD) und Merck (-1,40 Prozent auf 85,07 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones sticht die Amazon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 28 408 073 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,264 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,03 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at