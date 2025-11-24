Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|
24.11.2025 07:01:06
Ausblick: Analog Devices mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Analog Devices wird am 25.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
27 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,24 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 133,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,960 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 26 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,96 Prozent auf 3,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 29 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,76 USD, gegenüber 3,28 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt 10,96 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,43 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
