Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,54 Prozent schwächer bei 24 739,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,337 Prozent auf 24 790,07 Punkte an der Kurstafel, nach 24 873,85 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 812,08 Punkte, das Tagestief hingegen 24 542,72 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 358,16 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 23 425,60 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Wert von 20 804,89 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 17,94 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Zoom Communications (+ 7,37 Prozent auf 84,39 USD), Align Technology (+ 2,87 Prozent auf 147,75 USD), Biogen (+ 2,43 Prozent auf 181,11 USD), Lululemon Athletica (+ 2,06 Prozent auf 173,17 USD) und Comcast (+ 1,87 Prozent auf 26,96 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-8,55 Prozent auf 196,67 USD), NVIDIA (-6,04 Prozent auf 171,53 USD), Arm (-5,39 Prozent auf 127,45 USD), Analog Devices (-3,96 Prozent auf 229,93 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,55 Prozent auf 172,69 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 505 936 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,773 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,34 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

