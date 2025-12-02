BP Aktie
WKN: 850518 / ISIN: US0556221044
|Strategiewechsel
|
02.12.2025 09:37:40
Datencenter statt Wasserstoff: BP zieht Entwicklungsantrag für H2Teesside zurück - Aktie etwas höher
"Aufgrund wesentlicher Änderungen der Umstände auf dem Teesworks-Gelände, einschließlich einer lokal erteilten Baugenehmigung für ein Rechenzentrum auf demselben Grundstück, haben wir die Entscheidung getroffen, die Entwicklung von H2Teesside nicht weiter voranzutreiben, und unseren Genehmigungsantrag für das Projekt zurückgezogen", teilte BP mit. Die Entscheidung der Regierung hatte sich verzögert und bei der lokalen Politik hatten die Pläne für ein Rechenzentrum immer größere Unterstützung erhalten.
BP hat zuletzt seine Pläne zurückgefahren, sich stärker in Richtung erneuerbarer Energien zu orientieren. BP konzentriert sich stattdessen wieder stärker auf die Öl- und Gasförderung.
BP wird aber andere Projekte in der Region vorantreiben, auch ein Kraftwerk mit integrierter Carbon-Capture-Technologie und ein Projekt zur Einlagerung von CO2.
Die BP-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 0,46 Prozent auf 4,59 Pfund.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
