Ausblick: CANCOM SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CANCOM SE lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CANCOM SE die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass CANCOM SE für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,216 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 2,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 413,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,9 Millionen EUR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie, gegenüber 0,920 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 1,70 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,71 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net