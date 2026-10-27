CANCOM Aktie

21,50EUR 0,00EUR 0,00%
CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 06:41:52

CANCOM SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Cancom nach Zahlen und Prognosesenkung mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des IT-Dienstleisters belege zwar eine Verbesserung gegenüber dem schwachen Vorquartal, doch die Auftragsentwicklung enttäusche weiter, schrieb Martin Comtesse am Montagabend. Der Marktkonsens für den Umsatz entspreche derweil schon der Mitte der neuen, gesenkten Jahreszielspanne und liege beim operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der bestätigten Spanne. Der größte deutsche Konkurrent Bechtle dürfte wie schon im ersten Halbjahr auch im dritten Quartal besser abgeschnitten haben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
Unternehmen:
CANCOM SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,65 € 		Abst. Kursziel*:
28,04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,88%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu CANCOM SE

mehr Nachrichten

Analysen zu CANCOM SE

mehr Analysen
09:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
06:41 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 CANCOM Hold Warburg Research
25.09.26 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 CANCOM Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CANCOM SE 21,40 -0,47% CANCOM SE

Aktuelle Aktienanalysen

09:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:20 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
09:03 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:58 Valeo Hold Deutsche Bank AG
08:56 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
08:45 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08:15 Südzucker Overweight Barclays Capital
08:15 Novartis Market-Perform Bernstein Research
08:13 ATOSS Software Neutral UBS AG
08:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
07:55 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
07:50 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:31 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:30 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
07:29 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:43 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:41 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
06:16 Deutsche Bank Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 BioNTech Buy UBS AG
26.10.26 Amazon Buy UBS AG
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Tesla Overweight Barclays Capital
26.10.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
26.10.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
26.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
26.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen