HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Seine Umsatzprognose für den IT-Dienstleister entspreche der Konsensschätzung, schrieb Andreas Wolf in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Erwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege aber 13 Prozent über der durchschnittlichen Marktschätzung./rob/edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:42 / GMT

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