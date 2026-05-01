CANCOM Aktie
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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Seine Umsatzprognose für den IT-Dienstleister entspreche der Konsensschätzung, schrieb Andreas Wolf in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Erwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) liege aber 13 Prozent über der durchschnittlichen Marktschätzung./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
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Unternehmen:
CANCOM SE
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
26,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
24,55 €
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Abst. Kursziel*:
5,91%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
24,65 €
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Abst. Kursziel aktuell:
5,48%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
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