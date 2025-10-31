Ausblick: Chevron stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Chevron-Bilanz.

Chevron wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,71 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 2,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 47,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 48,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,28 USD, gegenüber 9,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 182,80 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 193,47 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at