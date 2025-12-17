Ausblick: Cintas präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cintas wird sich am 18.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,20 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Cintas 1,09 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,95 Prozent auf 2,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Cintas noch 2,56 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,84 USD im Vergleich zu 4,40 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 11,15 Milliarden USD, gegenüber 10,34 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at