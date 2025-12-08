Cintas Aktie
WKN: 880205 / ISIN: US1729081059
|Hochrechnung
|
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Cintas-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cintas-Anteile betrug an diesem Tag 113,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cintas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 87,885 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cintas-Anteile wären am 05.12.2025 16 412,53 USD wert, da der Schlussstand 186,75 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,13 Prozent erhöht.
Cintas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 74,89 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
