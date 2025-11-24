NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Cintas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Cintas-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Cintas-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,363 Cintas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.11.2025 gerechnet (185,80 USD), wäre das Investment nun 810,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 710,73 Prozent vermehrt.

Am Markt war Cintas jüngst 74,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at