Cintas Aktie

Cintas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Cintas-Einstieg? 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cintas-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 15.12.2020 wurde das Cintas-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 88,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,133 Cintas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (187,53 USD), wäre das Investment nun 212,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,54 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Cintas zuletzt 75,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cintas Corp.mehr Nachrichten