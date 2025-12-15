NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cintas von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cintas-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 15.12.2020 wurde das Cintas-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 88,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,133 Cintas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.12.2025 gerechnet (187,53 USD), wäre das Investment nun 212,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112,54 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Cintas zuletzt 75,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at