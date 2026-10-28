CNX Resources Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H8TZ / ISIN: US12653C1080
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: CNX Resources präsentiert Quartalsergebnisse
CNX Resources stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,591 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 475,3 Millionen USD – ein Plus von 5,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CNX Resources 452,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD, gegenüber 3,98 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CNX Resources Corporation Registered Shs
|
28.10.26
|Ausblick: CNX Resources präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: CNX Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: CNX Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: CNX Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: CNX Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu CNX Resources Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|CNX Resources Corporation Registered Shs
|33,84
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.