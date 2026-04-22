Ausblick: Comcast gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Comcast lädt am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

23 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,725 USD. Das entspräche einer Verringerung von 18,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,890 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 30,41 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Comcast einen Umsatz von 29,89 Milliarden USD eingefahren.

23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,50 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,39 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 121,17 Milliarden USD, gegenüber 123,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at