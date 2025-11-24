CrowdStrike Aktie

CrowdStrike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

Bilanz voraus 24.11.2025 08:32:00

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CrowdStrike wird am 26.11.2024 die Bilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

41 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,809 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 635,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CrowdStrike in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 982,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 786,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

45 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 43 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,90 Milliarden USD, gegenüber 3,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

