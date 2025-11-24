CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|Bilanz voraus
|
24.11.2025 08:32:00
Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
41 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,809 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 635,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CrowdStrike in dem im Oktober abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 982,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 786,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
45 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,63 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 43 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,90 Milliarden USD, gegenüber 3,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Nachrichten zu CrowdStrikemehr Nachrichten
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
28.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|Zuversicht in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrikemehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|427,95
|2,14%